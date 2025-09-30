Affichage des Listes Électorales Révisées : La DGE Invite les Citoyens à la Vérification

La Direction générale des Élections (DGE) a officiellement annoncé la publication des listes électorales issues de la révision ordinaire qui s’est déroulée du 1er février au 31 juillet 2025. Ces listes, désormais prêtes, seront affichées dès le 1er octobre dans l’ensemble des préfectures, sous-préfectures et mairies à travers le territoire national.

​L’objectif de cette publication est de rendre accessible les résultats de la révision, qui intègrent les nouvelles inscriptions, les modifications, les changements de statut, ainsi que les radiations et rejets enregistrés durant la période.

​Une Vérification Essentielle pour les Électeur

​À partir de ce mercredi 1er octobre 2025, la DGE appelle solennellement chaque citoyen à se rendre dans les structures administratives concernées pour vérifier l’exactitude de son enregistrement. Cette démarche est jugée cruciale pour garantir la fiabilité du fichier électoral et le plein exercice des droits de chaque électeur.

​Procédure de Recours en Cas d’Erreur

​La DGE a également précisé la procédure de recours pour les citoyens qui constateraient une omission ou une erreur matérielle sur leurs données. Ils disposent d’un délai de vingt jours à compter de la publication des listes pour saisir le Président du Tribunal d’Instance compétent.

​Attention, cette démarche est conditionnée à la présentation du récépissé d’inscription original. Le recours peut être effectué directement par l’électeur ou par l’intermédiaire de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

​Par ailleurs, tout électeur, de même que toute autorité administrative, a la possibilité de contester l’inscription d’un individu jugé indûment ajouté ou de demander la radiation d’une personne inscrite de manière irrégulière.

​Pour toute information complémentaire, la DGE a mis en service le numéro vert 800 00 2017, joignable du lundi au vendredi de 8h à 17h, et invite le public à consulter son site officiel : www.dge.sn.