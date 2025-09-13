Affaire du véhicule d’Amadou Sall : Wally Seck suspend ses activités musicales

Le chanteur Wally Ballago Seck a annoncé la suspension de toutes ses activités musicales « jusqu’à nouvel ordre », dans un contexte marqué par son nom cité dans une affaire de véhicule vendu à Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall.

 

Dans une déclaration relayée par les quotidiens Vox Populi et L’Observateur, l’artiste a tenu à réaffirmer sa disponibilité à répondre devant la justice. « Si la justice a besoin de moi, qu’elle me convoque, je répondrai présent. Je n’ai rien à fuir et je ne me cache pas », a-t-il assuré.

Wally Seck dit ne plus supporter ce qu’il considère comme un « acharnement » à son encontre : « Trop d’acharnement sur ma personne, je n’en peux plus », a-t-il ajouté, appelant à ce que cessent « les racontars » autour de son nom.

Par cette décision, l’artiste met entre parenthèses sa carrière musicale, en attendant que la lumière soit faite sur cette affaire.

