Affaire Tabaski Ngom : le juge se déclare incompétent

Un rebondissement a été enregistré dans l’affaire Tabaski Ngom du nom de l’ancien comptable particulier de l’Aprosi puis de la Crse inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis le 23 janvier 2025 pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux dans un système informatique et entrave à un système informatique.

En effet, sur les 766 millions de FCFA en cause dans cette affaire, Tabaski Ngom avait soutenu avoir remis une partie à l’ancien ministre Moustapha Diop. Ce dernier étant déchu de son immunité parlementaire avait été levée avant que le parquet financier ne demande son inculpation et son placement sous mandat de dépôt.

Mais, dans une ordonnance, le président du Collège des juges d’instruction, en charge du dossier, s’est déclaré incompétent. Il estime que Moustapha Diop, en tant qu’ancien ministre, est justiciable devant la Haute Cour de Justice qui l’a d’ailleurs envoyé en prison, via sa Commission d’instruction, dans l’affaire des fonds Covid.

Le parquet financier, qui n’est pas du même avis que le président du Collège des juges d’instruction, a fait appel. Le dossier, évoqué ce mercredi devant la Chambre d’accusation, a été renvoyé au 30 juillet.

En rappel, dans le cadre de cette affaire, Mor Guèye, régulateur économique qui recevait à travers ses deux sociétés les fonds détournés par l’inspectrice du Trésor alors en service à la Crse, est aussi en prison. Djim Mombat Ba, ancien directeur administratif de l’Aprosi et actuel maire de Nioro, bien que son nom ait été mouillé par Tabaski Ngom, a lui consigné 90 millions de FCFA pour échapper à la prison.

Liberation