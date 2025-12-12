Affaire Softcare: Voici les nouvelles révélations sur le scandale qui secoue le sommeil des femmes

L’Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique (ARP) a suspendu la vente des couches et serviettes hygiéniques Softcare après avoir découvert, lors d’une inspection à l’usine de Sindia, l’utilisation de matières premières périmées dans la fabrication de produits destinés aux bébés, enfants et femmes.

Dans son édition de ce vendredi 12 décembre, Libération révèle que cette inspection fait suite à une dénonciation interne explosive : le responsable du dépôt avait alerté sa hiérarchie sur la péremption du coton fin, des polymères super-absorbants et d’autres composants essentiels. Ses alertes ayant été ignorées, il s’est opposé à leur utilisation avant d’être licencié. Il avait toutefois conservé les preuves et saisi l’ARP, déclenchant la mission de contrôle.

Pire, appuie la même source, les matières périmées utilisées exposent les utilisateurs à des risques majeurs – infections, irritations cutanées, réactions allergiques, affaiblissement de la barrière protectrice de la peau et vulnérabilité accrue aux bactéries.

Face à ces conclusions, l’ARP a ordonné le retrait immédiat des produits du marché et la suspension de leur commercialisation jusqu’à la mise en conformité complète de la chaîne de fabrication. L’affaire nécessite l’ouverture d’une enquête pénale, au regard des risques encourus par des milliers de bébés et de femmes, soutient Libération.