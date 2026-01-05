Affaire Softcare: SOS Consommateurs passe à l’action et demande au parquet de…

L’affaire des canapés pour bébés et des serviettes hygiéniques de la marque Softcare est en passe de devenir l’un des plus gros scandales sanitaires de ces dernières années au Sénégal. Selon l’association sénégalaise de défense des consommateurs SOS Consommateurs, ces produits présentent un danger sanitaire majeur qui perdurerait depuis plusieurs années. Ce risque a été mis en lumière à la suite d’une inspection menée par l’Agence de régulation pharmaceutique (ARP) le 12 janvier 2024.

Toutefois, d’après SOS Consommateurs, les problèmes constatés seraient antérieurs à cette date et auraient longtemps échappé ou soustraits à l’attention du public.

L’association salue le courage du docteur Moussa Diallo, qui a décidé de dénoncer ce qu’elle qualifie de « scandale sanitaire », malgré les pressions et tentatives d’étouffement exercées au sein de sa hiérarchie. Pour SOS Consommateurs, cet acte relève d’un devoir citoyen et véritable patriotique.

Dans ce contexte, l’organisation consumériste demande que le Dr Diallo soit entendu en urgence par l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Elle exige également qu’il bénéficie du statut de lanceur d’alerte et de la protection prévue par les articles 9 et 10 de la loi n°2025-14 du 4 septembre 2025.

Par ailleurs, SOS Consommateurs indique avoir saisi la justice et se dit convaincue que le parquet du tribunal de grande instance de Mbour ordonnera l’ouverture d’une enquête judiciaire approfondie. Ceci, pour faire toute la lumière sur cette affaire, mettre fin au danger sanitaire et traduire en justice tous les responsables, quel que soit leur position ou leur niveau de responsabilité.