Affaire Softcare: Guy Marius Sagna revient à la charge et dénonce l’inaction du…

Treize jours après l’annonce d’une « mission conjointe sans délai » par le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, l’activiste et parlementaire ,Guy Marius Sagna exprime son impatience et son indignation face à ce qu’il qualifie de gestion irresponsable du scandale Softcare.

Dans un communiqué daté du 18 décembre, le ministère avait promis une enquête rapide pour faire la lumière sur cette affaire qui secoue l’opinion publique. Mais selon Guy Marius Sagna, l’attente se prolonge dangereusement.

«Cela fait treize (13) jours que nous attendons. C’est extrêmement grave», déclare-t-il.

Le militant souligne que l’expression « sans délai » signifie une action immédiate, prompte et efficace. Or, l’absence de résultats concrets depuis près de deux semaines alimente la suspicion et fragilise la confiance des citoyens envers les autorités sanitaires.

Guy Marius Sagna appelle à une prise de responsabilité urgente, estimant que le ministère tarde à assumer son rôle dans une affaire qui touche directement à la santé publique et à la sécurité des consommateurs.