Quelques semaines après avoir été condamné à six mois avec sursis, El Hadji Ousseynou Kairé est visé par une plainte déposée auprès de la Direction spéciale de cybersécurité (DSC) par sa camarade de parti, Nafissatou Thiam.

Selon le quotidien Libération, cette plainte fait suite à la diffusion d’une vidéo dans laquelle Kairé accuse Thiam d’être la compagne de Barthélémy Dias, en montrant sa photo aux côtés de Bayna Gaye, figure impliquée dans la destitution de l’ancien maire.

La plaignante affirme que ces accusations ont gravement porté atteinte à son intégrité, « tant en tant que femme qu’en tant que cheffe d’entreprise ». La DSC a ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités et l’étendue de la diffusion de ces contenus diffamatoires.