Affaire Pape Ndiaye : La CJRS exige sa libération immédiate

La Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) a exprimé son opposition par rapport à la situation du journaliste Pape Ndiaye.

Elle fustige ainsi le maintien en détention de leur confrère et ancien président. «Depuis l’éclatement de cette affaire qui a conduit à son arrestation, nous avons tenu, dans le respect des principes qui gouvernent l’État de droit et en étroite collaboration avec les avocats et les autres organisations faîtières de la presse, à privilégier la médiation, sans aucune entrave à la libre administration de la justice», déclare la CJRS dans un communiqué de presse rendu public ce 17 mars.

La convention regrette de «constater une violation continue» des droits leur confrère, pour qui rien ne saurait justifier son maintien en détention, suite au renvoi de son dossier en instruction, alors même qu’il aurait pu être jugé en flagrant délit.

Les jeunes reporters du Sénégal demandent non seulement la libération immédiate de leur ancien président, à défaut de le juger, car il présente toutes les garanties de représentativité, mais aussi, ils appellent à la mobilisation et à la présence de tous, lors du rassemblement prévu par le groupe Walfadjri le dimanche 19 mars.

Ils ajoutent : «Nous les informons également de notre participation à la conférence de presse qui sera organisée cet après-midi dans les locaux du groupe» Walf.

La Convention des jeunes reporters du Sénégal tient à veiller au respect des droits de leur confrère en tant que citoyen. Et réaffirme «son soutien à son président d’honneur Pape Ndiaye, à sa famille et à tous ses collègues de travail».

Pour rappel, après avoir été gardé à vue pendant quatre jours, Pape Ndiaye est inculpé depuis le 7 mars. Journaliste à Walfadjri, il est accusé de diffusion de fausses nouvelles, provocation d’un attroupement, outrage à magistrat, intimidation et représailles contre membre de la justice, discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel, diffusion de fausses nouvelles et mise en danger de la vie d’autrui.