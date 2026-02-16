Affaire Pape Cheikh Diallo : vidéos intimes retrouvées sur un téléphone, quatre personnes interpellées dont un Français

Le quotidien Libération rapporte, dans sa parution du 16 février 2026, de nouveaux développements dans l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo et plusieurs autres personnes.

Selon le journal, des vidéos à caractère sexuel auraient été retrouvées dans le téléphone d’Ibrahima Magib Seck, interpellé par les gendarmes de la Brigade de recherches de Keur Massar, avec l’appui de leurs collègues de Saly. Les éléments saisis montreraient l’intéressé en compagnie d’autres individus présentés comme des « partenaires », actuellement en cours d’identification dans le cadre de l’enquête.

Toujours d’après Libération, Ibrahima Magib Seck aurait reconnu devant les enquêteurs être impliqué dans le groupe cité dans cette affaire. Le journal précise également qu’il avait été mentionné dans une précédente affaire sans avoir été inquiété.

La procédure aurait conduit à trois autres interpellations, dont celle d’un ressortissant français, selon la même source.