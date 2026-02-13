Affaire Pape Cheikh Diallo : retour sur les éléments de la première procédure judiciaire

Selon le quotidien Libération, l’animateur Pape Cheikh Diallo s’était retrouvé au cœur d’une première affaire judiciaire impliquant des accusations de collecte illicite de données, de chantage et de diffusion d’images à caractère intime.

D’après le journal, c’est l’animateur lui-même qui avait saisi la Division spéciale de cybersécurité (Dsc) en mars 2019 contre un nommé Cheikh Diop. Il l’accusait notamment de collecte illégale de données personnelles et de chantage.

Toujours selon Libération, l’enquête aurait révélé l’existence d’échanges de contenus intimes, notamment des « sextapes », que le mis en cause aurait menacé de rendre publics. Entendu par les enquêteurs, Cheikh Diop aurait affirmé entretenir une relation avec l’animateur et l’aurait accusé de l’avoir « trahi » après lui avoir transmis le VIH. Des déclarations qu’il aurait réitérées lors d’une confrontation, tout en reconnaissant l’envoi d’images dans le but, selon ses dires rapportés par le journal, de faire « revenir » son partenaire.

Le dossier aurait ensuite été transmis en l’état après une brève garde à vue, précise le quotidien. L’enquête aurait également conduit les éléments de la Brigade de recherches de Keur Massar à s’intéresser à des groupes de discussion sur l’application WhatsApp, ainsi qu’à d’autres personnes soupçonnées d’infractions similaires entre Touba et Mbacké.