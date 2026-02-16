Affaire Pape Cheikh Diallo : Les 4 derniers interpellés sont porteurs du VIH (Gendarmerie)

Donnant suite aux instructions judiciaires relatives à l’implication d’un individu actuellement en détention, la brigade de recherches de Keur Massar a procédé, le samedi 14 février 2026, à son extraction de la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss afin de mener une enquête approfondie, a appris Seneweb du colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale.

Les investigations ont permis d’établir son implication avec des éléments probants confirmant la matérialité de sa participation dans les faits reprochés.

Entendu par les enquêteurs, le mis en cause a reconnu avoir entretenu, depuis 2021, des relations sexuelles non protégées avec plusieurs partenaires. Une réquisition adressée au médecin-chef du centre de santé de Keur Massar a confirmé sa situation séropositive.

Dans la continuité de l’enquête, les gendarmes ont procédé à l’interpellation de trois autres individus poursuivis pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH/sida, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et complicité d’offre ou de cession de drogue.

Les intéressés ont reconnu leur statut d’homosexuel et ont déclaré être porteurs du VIH d’après le communiqué de la gendarmerie. Ils signalent aussi avoir entretenu des rapports sexuels non protégés avec plusieurs partenaires.

L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles autres personnes impliquées.

Pour tout renseignement utile, le centre d’appel de la gendarmerie nationale est gratuitement joignable aux numéros 123 ou 800 00 20 20.