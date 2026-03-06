Affaire Pape Cheikh Diallo : un 38ᵉ suspect arrêté à Thiès

Un nouveau développement est intervenu dans l’enquête sur le réseau présumé impliquant Pape Cheikh Diallo et ses complices. Agissant sur délégation judiciaire du juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, la Brigade de recherches de Keur Massar, avec l’appui de celle de Thiès, a procédé jeudi à l’arrestation d’un suspect dans la capitale du Rail.

Le mis en cause, un tapissier de 30 ans qui était en fuite depuis l’éclatement de l’affaire, a été transféré à Dakar. Il devient ainsi le 38ᵉ suspect interpellé dans ce dossier, alors que les investigations se poursuivent pour démanteler le réseau présumé.