Affaire ONAS : L’arrivée spectaculaire de Cheikh Dieng au tribunal de Dakar

Visiblement Cheikh Dieng était bien préparé pour la bataille judiciaire. L’ancien directeur général de l’ONAS s’est présenté avec une grosse pile de documents devant le tribunal correctionnel de Dakar, ce jeudi 26 juin. Il est poursuivi par les entreprises Vicas et Delta pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Mais il devra repasser car son dossier a été renvoyé au 24 septembre prochain à la demande des avocats des plaignants, précise Les Échos, qui donne l’information.

«Ces derniers ont confié qu’ils ne sont pas dans les dispositions de plaider cette affaire. Ils ont aussi précisé n’avoir pas encore communiqué leur dossier à la partie adverse», rapporte le journal.

Lors d’une conférence de presse organisée peu après son limogeage de l’ONAS, Cheikh Dieng avait affirmé que pour le marché de curage de canaux à Dakar et dans certaines régions de l’intérieur du pays, Vicas et Delta sont les entreprises choisies par entente directe par le ministre de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, qui aurait obtenu sa tête. Il avait ajouté que ces deux sociétés détiennent depuis cinq ans un quasi-monopole sur les marchés de l’ONAS avec 52% des parts entre 2021 et 2024.

Vicas et Delta lui avaient adressé une citation directe, en lui réclamant la somme de 200 millions de francs CFA en guise de réparation.