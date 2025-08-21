Affaire Omart City: Le procès renvoyé à cause d’un juge qui a déja…

Le procès de l’affaire dite Omart City, initialement programmé mardi dernier devant le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye, a été renvoyé au 9 septembre prochain. Motif, rapporte Les Échos qui a assisté à l’audience : l’un des magistrats de la composition du jour avait déjà instruit le dossier et ne pouvait donc siéger.

Cette affaire concerne un vaste réseau présumé d’escroquerie immobilière impliquant plus de 500 victimes, chacune ayant versé entre 5 500 et 6 000 F CFA pour des logements sociaux fictifs, détaille le journal.

À la tête du système, pointe le quotidien d’information, Abdoulaye Mamadou Guissé, président d’Omart City Sénégal. Ce dernier est accusé d’avoir utilisé l’image d’une supposée proche du Président Diomaye Faye, Khady Faye, pour tromper les souscripteurs.

Lui, ainsi que Khady Faye et Pape Boubacar Camara, son directeur de cabinet, arrêtés et placés sous mandat de dépôt, sont poursuivis pour escroquerie et blanchiment d’argent, entre autres charges.