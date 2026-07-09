Affaire « Mara milliardaire » : Les aveux accablants du rabatteur qui accélère l’enquête de la DIC

L’étau se resserre autour de A. Faye, alias « Mara Milliardaire ». Selon Libération, après son arrestation par la Division des investigations criminelles (DIC), A. Sène (26 ans) a été placé sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs, actes contre nature, détournement de mineur, viols répétitifs sur mineur, pédophilie et proxénétisme ». Face aux enquêteurs, celui que le journal présente comme un homme qui « apparaît comme un élément central du réseau » est passé aux aveux, faisant voler en éclats la ligne de défense de ses coprévenus.

Le rabatteur a profité d’une rencontre fortuite pour attirer la jeune victime, S. Ndao, alors mineure, dans sa chambre à Thiaroye. Devant les réticences de l’adolescent, A. Sène lui a fait miroiter des promesses de richesse avant de le « placer » auprès d’hommes d’affaires. C’est ainsi qu’il a mis le mineur en rapport avec A. Faye, qui lui avait explicitement demandé au téléphone de lui trouver un « bon garçon ».

Dès lors, un axe sordide s’est mis en place : « A. Faye se présentait nuitamment dans son quartier à Thiaroye, à bord de son véhicule de marque “Bmw” de couleur noire, pour le conduire dans son appartement sis aux Almadies » où se déroulaient des rapports sexuels tarifés.

Les aveux d’A. Sène révèlent qu’il a également livré la victime à l’entrepreneur M. Diop et au commerçant A. Diallo pour d’autres passes sexuelles rémunérées. Alors que « Mara Milliardaire » niait farouchement avoir un quelconque lien avec le mineur, les déclarations du rabatteur et les constatations techniques sont venues sceller son sort. En effet, « l’exploitation du compte Wave de A. Sène met en exergue plusieurs transferts d’argent reçus de A. Faye dans la période où il lui a “passé” S.Ndao », relève la même source.