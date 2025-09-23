Affaire Mansour Faye: Une haute cadre de l’APR entendue par la Haute Cour de justice

La Haute Cour de Justice, présidée par le Premier président de la Cour d’appel de Dakar, Abdoulaye Ba, poursuit à grands pas ses investigations dans le cadre de la reddition des comptes dans l’affaire des fonds Force Covid-19. Selon des informations exclusives de Seneweb, la commission d’instruction a procédé, ce lundi, à l’audition d’une autorité dans l’affaire visant Amadou Mansour Faye. Il s’agit de l’ancienne ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta. Elle a été entendue en qualité de témoin. Cette dernière avait récemment pris position, remettant en cause le rapport de la Cour des comptes. L’organe de contrôle a relevé, au niveau du ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, d’importantes surfacturations sur l’achat de riz destiné aux ménages vulnérables durant la pandémie de Covid-19.

L’ancien ministre Mansour Faye, écroué depuis le 26 mai 2025, est poursuivi pour association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité. L’affaire porte sur une commande de riz d’une valeur estimée à 2,749 milliards de FCFA.