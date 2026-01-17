Affaire maire Farba Ngom: Abdou Aziz Diop, l’adjoint maire des Agnams envoyé en prison

Après avoir fait l’objet d’un retour de parquet, Abdou Aziz Diop, adjoint au maire des Agnams, Farba Ngom, va passer sa première nuit en prison.

Assisté de son avocat Abdou Dialy Kane, il a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi 16 janvier 2026, selon des sources de Seneweb. Il sera jugé mardi prochain en flagrant délit.

Pour rappel, le chef du parquet de Dakar avait ordonné à la BR de Faidherbe d’ouvrir une enquête à la suite de la diffusion d’une vidéo montrant un homme très agité devant le Pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec de Dakar.

Le mis en cause, identifié comme étant Abdou Aziz Diop, adjoint au maire des Agnams, a été convoqué le lendemain puis placé en garde à vue. Il a été déféré jeudi devant le procureur pour outrage à agent, provocation à un attroupement et trouble à l’ordre public.