Affaire Madiambal Diagne: L’ambassadrice de France sort du silence et défend…

Invitée de l’émission En Vérité sur RSI, l’ambassadrice de France au Sénégal, Mme Christine Fages, s’est exprimée sur le dossier du journaliste sénégalais Madiambal Diagne, visé par une demande d’extradition de Dakar. Elle a fermement nié tout refus ou blocage de la part de l’exécutif français.

Mme Fages a martelé que l’extradition est une procédure exclusivement judiciaire, sur laquelle le gouvernement français n’intervient pas.

L’ambassadrice a rappelé qu’en France, seule la Cour d’appel de Versailles est compétente pour statuer sur la demande d’extradition. Elle a insisté : « À ce stade, personne n’a refusé l’extradition, puisque la justice française n’a pas encore décidé ».

Le délai actuel est jugé normal, une procédure d’extradition prenant en moyenne entre un an et un an et demi. Elle a balayé l’idée de « retard » ou de situation « compliquée ».

L’ambassadrice a fait part de la surprise de Paris suite à l’annonce par Dakar de la suspension provisoire des extraditions vers la France. Elle a assuré que les ministères de la Justice des deux pays sont informés de l’état des procédures en cours.

Mme Fages a révélé que la France attend elle-même l’extradition d’un ressortissant depuis le Sénégal depuis 2022, sans que cela n’ait remis en cause la relation bilatérale, preuve selon elle du respect du « temps de la justice sénégalaise ».

Christine Fages a minimisé l’impact de ce dossier, le qualifiant d’« affaire de justice » appelée à suivre son cours. Elle s’est montrée rassurante quant à la relation franco sénégalaise. Elle a affirmé ne percevoir « aucune friction » menaçant la coopération bilatérale.

L’ambassadrice a tenu à relativiser la portée du dossier Madiambal Diagne, rappelant que les faits reprochés sont de nature délictuelle et non criminelle.

La position de Paris reste d’« attendre la décision de la justice », qui statuera en toute indépendance et sans traitement différencié.