Affaire LONASE : l’ancien Ministre Matar Bâ dans le viseur des enquêteurs

L’enquête relative aux fonds de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), transmis au ministère des Sports sous forme de « subvention pour la CAN », prend une nouvelle tournure et semble désormais s’orienter vers l’ancien ministre des Sports, Matar Bâ.

Selon le quotidien Libération , les investigations font état d’un montant de 355 millions de francs CFA remis en plusieurs versements. L’ex-directeur administratif du ministère a déclaré aux enquêteurs avoir entièrement reversé cette somme, tout en affirmant ignorer la destination finale des fonds.

Le journal précise également que d’autres personnalités, dont Ibrahima Ndao, Abdoulaye Kaïré et Hadji Djiby Ndiaye (ancien directeur des finances de la LONASE), sont concernées par des mesures de contrôle judiciaire.