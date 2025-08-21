Affaire Lat DIOP : Le parquet financier ordonne l’arrestation du Dg d’Afritech

Nouveau tournant dans l’affaire Lat Diop. Le parquet financier a transmis un supplétif au président du Collège des juges d’instruction, ouvrant la voie à l’arrestation du directeur général de la société Afritech et d’autres mis en cause, selon des informations exclusives de Seneweb.

L’affaire Lat Diop connaît un rebondissement après le supplétif transmis par le parquet financier au président du Collège des juges d’instruction. Selon les informations exclusives de Seneweb, le parquet financier a ordonné l’arrestation du Dg de la société Afritech, entre autres personnes. Cette société a été mise en cause dans le rapport d’expertise comptable qui révèle que Afritech a été choisie, sans appel d’offres, pour contrôler les opérations des sociétés de pari en ligne. Une somme de 100 millions de Fcfa lui a été versée par la Lonase avant même le début de sa mission.

Il ressort aussi du rapport que Afritech, qui doit contrôler les sociétés de jeux, a lui-même une plateforme de jeux en ligne. En exécution du supplétif, le président du Collège des juges d’instruction a saisi la Division des Investigations criminelles (Dic).