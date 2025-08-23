Affaire Kocc Barma: Une chaude confrontation attendue le…

À la suite d’une longue traque, El Hadji Babacar Dioum, alias « Kocc », a été arrêté par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) puis inculpé par le doyen des juges. Il a été placé sous mandat de dépôt pour une série de charges lourdes : association de malfaiteurs, chantage, pédopornographie, extorsion, faux administratif, blanchiment d’argent, et diffusion de contenus contraires aux bonnes mœurs.

Dans la même affaire, El Hadji Assane Demba, suspecté d’être « Leuk Daour », son présumé complice, a lui aussi été écroué. Il est poursuivi pour des faits similaires, incluant photomontage illégal, diffusion de données intimes, pédophilie et extorsion.

Dans son édition de ce samedi 23 août, Libération révèle que les deux hommes seront confrontés après-demain lundi, 25 août, au bureau du doyen des juges.

Confrontation attendue : un tournant décisif

Cette confrontation entre Kocc et Leuk Daour, accusés d’avoir coorganisé une vaste entreprise de cyberchantage et de diffusion de contenus illicites, marque un tournant décisif dans cette procédure judiciaire. Elle pourrait permettre de clarifier les rôles de chacun, de confirmer ou infirmer leur collaboration, espère Libération.