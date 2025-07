Affaire “Kocc Barma” : La découverte d’une impressionnante fortune par…

Les révélations sur le système mis en place par El Hadji Babacar Dioum, alias « Kocc Barma », continuent de secouer l’opinion. Selon Libération, les enquêteurs ont mis la main sur une fortune estimée à plus de 50 millions de francs CFA, logée sur un compte ouvert à la Cbao.

De 2017 à 2025, une seule plateforme, Exoclick, lui aurait versé 43 millions de francs CFA, alimentant un système de diffusion de contenus à caractère sexuel, souvent à l’insu ou au détriment des victimes. L’exploitation de son ordinateur portable a permis de découvrir 9000 fichiers classés, parmi lesquels une base intitulée « Paid not to publish », qui liste les victimes ayant payé pour empêcher la publication de leurs vidéos. L’une d’elles aurait versé 2,6 millions de FCFA, une autre plus de 9 600 euros.

Les fichiers retrouvés, tels que « Newgirl » ou « Nouveau dossier 4 », comprennent plus de 4 000 vidéos et images à caractère sexuel, impliquant de potentielles futures cibles. Une partie de l’argent aurait aussi transité dans des entreprises écrans, comme un service de véhicules ou un restaurant. Arrêté à son domicile au Bourguiba, l’intéressé nie toute implication directe, affirmant que son ordinateur a pu être piraté. Mais les éléments matériels, les versements suspects et les fichiers retrouvés rendent sa défense difficile.