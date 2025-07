Affaire Gisèle Busima : l’étau se resserre autour du ministre Patrick Muyaya

L’actuel ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais (RDC), Patrick Muyaya, serait en train de manœuvrer pour convaincre Gisèle Busima de retirer la plainte qu’elle a déposée contre lui, tout en cherchant à la dissuader de poursuivre ses déclarations publiques sur les violations présumées des droits humains impliquant le ministre et ses proches collaborateurs, dont le général Ndaywel et le colonel Muzimba. C’est ce que révèlent des sources contactées par Kewoulo.

Malgré ces tentatives de pression, Gisèle Busima resterait ferme sur sa position. Selon ces mêmes sources, « elle ne cédera à aucune intimidation et compte aller jusqu’au bout de ses poursuites ».

Pour illustrer la stratégie du ministre, un proche affirme qu’il se serait même félicité auprès de son lobbyiste d’avoir réussi à éloigner Mme Busima de son nouveau compagnon, convaincu que même si elle rentrait en République démocratique du Congo, « l’homme ne voudrait plus d’elle ».

Pour rappel, la Fondation Bill Clinton, qui soutient Mme Busima, exige toujours la restitution de ses téléphones confisqués lors de sa détention. Elle condamne également les pressions exercées pour étouffer l’affaire et museler la plaignante.

Ancienne compagne de Patrick Muyaya, Gisèle Busima Nebale, ressortissante congolaise naturalisée américaine, affirme avoir été séquestrée en RDC par le ministre, avec la complicité du général Ndaywel, ex-chef des renseignements militaires. Elle l’accuse de séquestration, détention arbitraire, diffamation et atteinte à ses droits fondamentaux.

Elle a saisi les juridictions belge et américaine et dit vouloir porter l’affaire au niveau international. « Je me bats non seulement pour ma propre justice, mais aussi pour que plus personne ne subisse ce que j’ai enduré », déclare-t-elle, déterminée à dénoncer les violations des droits humains en République démocratique du Congo.

Jusqu’à présent, Patrick Muyaya n’a pas officiellement répondu à ces accusations, en dehors de publications le présentant Mme Busima comme une « espionne rwandaise », dans une tentative de discrédit.

L’affaire, qui touche un proche collaborateur du président Félix Tshisekedi, pourrait fragiliser la position du ministre si elle venait à rebondir devant l’opinion nationale et internationale.