Affaire François Mancabou : la veuve attendue devant le juge instructeur

Le dossier relatif à la mort de François Mancabou, ancien détenu arrêté dans le cadre du dossier dit des « Forces spéciales de Pastef », continue de connaître de nouveaux développements. Selon le journal Libération, le juge du deuxième cabinet d’instruction semble résolu à recueillir l’ensemble des témoignages pouvant éclairer les circonstances du décès.

Ce lundi, Clémentine Coly, veuve de François Mancabou, sera entendue par le magistrat instructeur. Son audition est jugée déterminante, dans la mesure où elle était en contact régulier avec son mari durant son hospitalisation. Son témoignage pourrait ainsi apporter des éléments essentiels sur les derniers jours du défunt.