Affaire François Mancabou : autopsie, auditions et vidéo au cœur de l’instruction

L’instruction ouverte sur la mort de François Mancabou, survenue alors qu’il était placé en garde à vue, connaît une évolution rapide.

Selon les informations rapportées par L’Observateur , le juge du 2ᵉ cabinet a convoqué une dizaine de personnes, parmi lesquelles des policiers de la Sûreté urbaine de Dakar, pour être entendues dans le cadre de l’enquête.

Un rapport d’autopsie établi par le médecin légiste, les procès-verbaux de la police, ainsi que les auditions de témoins et la chronologie des faits, figurent désormais au dossier. Les enquêteurs disposent également d’une vidéo montrant l’évacuation de M. Mancabou à l’hôpital Principal, quelques minutes après l’incident.