Affaire foncière à Pikine : Le Procureur étrille Ismaïla Madior Fall dans un réquisitoire de feu

Une affaire de corruption foncière présumée secoue le secteur judiciaire sénégalais. Au cœur du scandale : Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice, convoqué par la Haute Cour de Justice, ce mardi, suite à un réquisitoire explosif du procureur de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko.

Deux hommes ont été placés sous mandat de dépôt : Cheikh Guèye, directeur de la société TCS (Technologie Consulting Service), et Mohamed Anas El Bachir Wane, ex-directeur des Constructions du ministère de la Justice

Ils sont poursuivis pour une série d’infractions graves : association de malfaiteurs, escroquerie, corruption, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, entre autres.

Au centre du dossier, rapporte L’Obs, un protocole d’accord entre le ministère de la Justice et Cheikh Guèye pour la construction d’un Centre de surveillance de bracelets électroniques sur une portion de l’assiette foncière du nouveau tribunal. En échange, Cheikh Guèye devait recevoir un terrain de 9 430 m² par dation.

Durant l’enquête, Cheikh Guèye affirme avoir remis 50 millions FCFA en espèces à l’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, en guise d’acompte sur les 250 millions FCFA réclamés pour obtenir ce protocole. Il dit avoir refusé de verser le reste, et l’ex-ministre aurait ensuite retourné les 50 millions.

De son côté, Ismaïla Madior Fall nie fermement avoir accepté cet argent. Il affirme avoir annulé le projet après avoir constaté des irrégularités, notamment la mise en gage du terrain par l’entrepreneur auprès d’une banque.

Cependant, le procureur de la République près le Tribunal de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, a lancé un réquisitoire d’une rare sévérité dans le cadre de l’enquête sur l’assiette foncière du nouveau tribunal.

Dans ce document transmis au juge d’instruction du deuxième cabinet, le magistrat dresse un tableau accablant des faits reprochés à Cheikh Guèye, directeur de TCS, et à Mohamed Anas El Bachir Wane, ancien Directeur des Constructions du ministère de la Justice. Il requiert leur placement sous mandat de dépôt.

Ce réquisitoire met en cause directement l’ex-ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, soupçonné d’avoir facilité un arrangement foncier douteux au profit de Cheikh Guèye, en échange d’un paiement de 250 millions FCFA, dont 50 millions auraient été versés en espèces dans son bureau.

Saliou Dicko ne se contente pas d’une demande de poursuites classiques : son réquisitoire ouvre la voie à une tempête judiciaire, en élargissant la responsabilité aux plus hauts sommets de l’ancien ministère de la Justice. Il donne ainsi le ton d’une instruction offensive, et dessine les contours d’un scandale d’État en gestation, à l’intersection du foncier, de la justice et de la politique.