Affaire Farba Ngom: La réaction inattendue d’un ancien magistrat

L’ancien président de la Cour d’appel de Kaolack, le magistrat à la retraite Ousmane Kane, juge incohérente et préoccupante la séquence judiciaire ayant conduit à la liberté provisoire de Tahirou Sarr et de Farba Ngom, suivie d’un appel du parquet visant uniquement ce dernier. Interrogé par L’Observateur, il parle d’une situation « abracadabrante ».

Dans son argumentaire, l’ex-juge pointe une contradiction juridique flagrante : Tahirou Sarr a recouvré la liberté après avoir prouvé que ses créances sur l’État dépassaient les montants incriminés. Pourtant, le parquet, qui a consenti à cette libération, s’oppose à celle de Farba Ngom, alors même que ce dernier est poursuivi pour avoir reçu ces mêmes fonds.

« Comment l’argent propre de l’un peut-il devenir subitement sale lorsqu’il entre dans le patrimoine de l’autre ? », s’interroge le magistrat.

« Ci-gît la reddition des comptes »

Pour l’interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias, cette affaire sonne le glas de la politique de reddition des comptes, qu’il qualifie de véritable gâchis. Il dénonce trois dérives majeures.

D’abord, une procédure inversée : des mandats de dépôt fondés sur de simples soupçons de la CENTIF, transformés en infractions pénales, sans que les mis en cause n’aient eu la possibilité de se justifier au préalable.

Ensuite, un désordre institutionnel : le juge d’instruction a ordonné ces libérations alors qu’un recours était encore pendant devant la Cour suprême, au mépris de la « courtoisie judiciaire » et au risque de décisions contradictoires.

Enfin, un « non-lieu » déguisé : en libérant les prévenus au motif que les faits ne sont pas délictueux, le juge délivre, selon lui, un véritable « certificat d’honorabilité » qui vide le dossier de sa substance.

Le magistrat s’inquiète enfin d’un traitement discriminatoire à l’égard de Farba Ngom, possiblement influencé par des déclarations publiques antérieures de l’actuel Premier ministre. Ousmane Kane regrette, dans le même temps, que la justice paie le prix de ces « liens de soumission » persistants entre le ministère public et le pouvoir exécutif.