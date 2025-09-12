Affaire Farba Ngom: Le juge Pool judiciaire financier (Pjf) a finalement pris sa décision

Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, poursuivi pour blanchiment d’argent et escroquerie, s’est vu refuser une nouvelle demande de libération provisoire pour raisons médicales. Toutefois, le président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (Pjf) a ordonné son transfert au Pavillon spécial, une unité médicalisée au sein de l’administration pénitentiaire, souffle Le Quotidien dans son édition de ce vendredi 12 septembre.

La même source rappelle que cette décision fait suite à deux expertises médicales particulièrement préoccupantes. La plus récente, conduite par une équipe de spécialistes, conclut que l’état de santé du responsable de l’Apr, ancien parti au pouvoir, est « incompatible avec le milieu carcéral ».

Le rapport évoque un syndrome d’apnée obstructive du sommeil sévère, une cardiopathie débutante, ainsi que d’autres comorbidités graves, et alerte sur un risque de « mort subite nocturne » en l’absence de prise en charge adaptée.

Malgré l’opposition du parquet, la défense avait introduit une nouvelle demande de mise en liberté, s’appuyant sur ces éléments médicaux et bénéficiant du soutien de plusieurs organisations de la société civile, telles que la Raddho, Amnesty International, ainsi que de la présidente de la Commission nationale des droits humains (CNDH), Amsatou Sow Sidibé.

Les avocats de Farba Ngom, loin d’avoir dit leur dernier mot, ont d’ores et déjà annoncé leur intention de faire appel devant la Chambre d’accusation, ajoute Le Quotidien.