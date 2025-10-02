AFFAIRE ELLIPSE PROJECTS : La justice met la main sur l’empire financier de Madiambal Diagne

D’après le quotidien Yoor Yoor Bi de ce jeudi 2 octobre, l’étau judiciaire s’est resserré autour de Madiambal Diagne. L’homme de presse, longtemps perçu comme un acteur engagé dans le paysage médiatique sénégalais, voit aujourd’hui son empire financier scruté par la justice.

Selon les révélations du journal, les milliards accumulés par Madiambal Diagne reposeraient sur un système marqué par l’opacité et des connivences politiques. Villas somptueuses, terrains accaparés, comptes bancaires gonflés : autant d’éléments qui alimentent les soupçons d’un enrichissement illicite. Derrière la façade du patron de presse respecté, c’est une fortune colossale qui s’écroule sous le poids des enquêtes en cours.

L’affaire dite Ellipse Projects constitue le point culminant de cette descente aux enfers. Elle met en lumière ce que le journal qualifie d’« enrichissement suspect », révélant la confusion entretenue depuis des années entre journalisme, affaires et proximité politique. Le patrimoine démesuré de Madiambal Diagne est désormais présenté comme l’illustration d’une dérive systémique ayant prospéré sous l’ère Macky Sall.

Pour Yoor Yoor Bi, cette affaire n’est pas seulement celle d’un homme, mais bien le symbole d’un système de prédation, où la presse et la politique se seraient dangereusement entremêlées.