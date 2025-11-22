Affaire Elie Kamano: L’ONU s’implique et exige une enquête sur la disparition des proches du chanteur

La situation des droits humains en Guinée suscite une vive inquiétude après l’annonce de la disparition de proches du chanteur et militant de l’opposition Elie Kamano. Dans la nuit du 15 au 16 novembre, deux de ses enfants âgés de 14 et 16 ans, un de ses neveux de 16 ans et son frère, gendarme de profession, auraient été enlevés par des hommes encagoulés à Conakry. Kamano, en exil et critique ouvert de la junte dirigée par Mamadi Doumbouya, a relayé l’information sur les réseaux sociaux, précisant que le plus jeune de ses enfants, âgé de 7 ans, avait été libéré.

Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme a dénoncé une « disparition forcée apparente » et appelé les autorités guinéennes à ouvrir une enquête « rapide, approfondie et impartiale ». Seif Magango, porte-parole de l’ONU, a souligné l’importance d’assurer le retour immédiat et en sécurité des proches du chanteur et de traduire les responsables en justice. Il a qualifié la situation de « profondément alarmante » et a rappelé que de tels enlèvements s’inscrivent dans un contexte plus large de violations des droits humains dans le pays.

Ce nouvel incident s’ajoute à une litanie de disparitions d’opposants et de militants en Guinée. Selon le Haut-Commissariat, au moins cinq autres personnes seraient actuellement portées disparues, parmi lesquelles les militants Foniké Mengué et Mamadou Billo Bah, l’ancien secrétaire général du ministère des Mines Saadou Nimaga, ainsi que le journaliste Habib Marouane Camara. Le sort de ces individus reste inconnu à ce jour, alimentant l’inquiétude sur l’impunité des auteurs de telles actions.

L’ONU rappelle également qu’en septembre dernier, elle avait signalé au moins dix disparitions forcées dans le pays, exhortant les autorités à libérer les victimes et à garantir leur sécurité. La communauté internationale suit de près la situation, alors que les appels à la transparence et au respect des droits humains se multiplient face à ces événements qui aggravent la crise humanitaire et politique en Guinée.