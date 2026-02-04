Plusieurs anciens présidents de groupe parlementaire, indignés par le sort réservé à Doudou Wade, ont prévu de lui rendre visite ce jour à son domicile de la Cité Biagui, aux environs de 17 heures. Selon Les Échos, qui donne l’information, cette rencontre sera suivie d’une déclaration à la presse afin de faire entendre leur position commune.

Après l’animateur de l’émission Faram Facce sur la TFM, Pape Ngagne Ndiaye, c’est l’un de ses invités, Doudou Wade – ancien président du Groupe parlementaire Libéral et Démocratique (PDS et alliés) – qui a été convoqué puis entendu par la Sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar.

S’il est libéré à l’issue de son audition, cette mesure ne met toutefois pas fin à la procédure. D’après Seneweb, sa remise en liberté aurait été motivée par son âge et son état de santé jugé fragile.

L’ancien responsable libéral est inquiété pour ses critiques acerbes, ayant notamment assimilé la conduite du pays à celle d’un « conducteur de Jakarta ». Ces propos ont également valu à l’animateur de l’émission d’être lui-même entendu par la police.

Introuvable depuis l’annonce de sa convocation en fin de semaine, Doudou Wade s’est finalement manifesté dimanche sur Facebook, affirmant qu’il se présenterait lundi à la SU en compagnie de ses avocats. Il a par ailleurs tenu à préciser qu’il n’avait reçu aucune convocation formelle.