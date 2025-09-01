Affaire Didier Badji: Guy Marius Sagna publie la réponse du gouvernement sur…

Le député Guy Marius Sagna a rendu publique la réponse du gouvernement, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, à sa question écrite portant sur la prise en charge psycho-sociale des enfants de l’adjudant-chef Didier Badji, porté disparu depuis le 18 novembre 2022.

Selon le ministère des Forces armées, dont la réponse a été relayée par le député, la procédure judiciaire de déclaration de décès n’a pas encore été réalisée. Sans ce jugement déclaratif, les ayants droit ne peuvent prétendre ni à la pension, ni au versement du capital décès. Cette situation est aggravée par le décès de la mère des enfants, Daba Diouf, survenu après celui de son époux.

Le gouvernement précise néanmoins que la solde du militaire a continué d’être versée jusqu’en mai 2025 sur son compte bancaire et que des démarches sont en cours pour permettre à la famille d’accéder à ces fonds. La gendarmerie a été instruite d’entamer les procédures nécessaires pour obtenir le jugement déclaratif du décès, indispensable à la liquidation des droits. Parallèlement, un accompagnement moral et financier des enfants a été engagé.

Dans son analyse, Guy Marius Sagna relève que la gendarmerie n’a contacté la famille qu’en juillet 2025, soit seize mois après l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye. « C’est trop lent, ce n’est pas normal », dénonce le député, qui appelle l’exécutif à une gestion plus diligente des cas similaires.

Il rappelle également avoir adressé une première correspondance au ministère des Forces armées dès mai 2024, restée sans réponse, puis une nouvelle en février 2025, à laquelle il n’a obtenu de réaction qu’en juillet, soit cinq mois plus tard. « Le gouvernement ne peut pas mettre plus de 16 mois avant de répondre à une question écrite d’un député », martèle-t-il.