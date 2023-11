Affaire Didier Badji et Fulbert Sambou : Les ressortissants des Îles Bliss Kassa mettent la pression aux autorités

Les ressortissants des Îles Bliss-Cassa (en basse Casamance), ont lancé samedi, à travers un communiqué, un appel poignant aux autorités sénégalaises pour obtenir des réponses concernant le sort de Didier BADJI, du nom de ce gendarme porté disparu depuis plus d’un an avec son ami militaire Fulbert Sambou, retrouvé mort le 18 novembre 2022.

« Leur silence prolongé ne fait qu’accentuer la souffrance des populations des Iles Bliss-Cassa déjà affectées par la perte de leurs proches. Nous réclamons la vérité sur ce qui est arrivé à Didier BADJI et exigeons une prise de responsabilité face à la détresse persistante de ses parents que nous sommes », lit-on dans le communiqué.

Qui souligne: « voici une année écoulée que les populations des Îles Bliss-Cassa demeurent dans l’angoisse, la douleur et l’incompréhension face à la disparition de leurs fils. La découverte, quelques jours après du corps de Fulbert SAMBOU avec comme hypothèse d’une mort par noyade nous a plongé dans un doute et a suscité en nous un sentiment de perplexité, car étant insulaires une telle mort relèverait d’une exception. (…)notre inquiétude demeure très grande surtout face au mutisme de l’Etat et des autorités militaires »

La document d’indiquer que « le silence de l’Etat du Sénégal et des autorités militaires accentue la douleur, l’angoisse et la détresse des familles des disparus, leurs enfants et leurs épouses qui sont privés brutalement de toute affection parentale et tout soutien moral et financier ».

« Nous attendons de nos autorités qu’elles remplissent leur devoir envers ces familles endeuillées et qu’elles offrent le soutien nécessaire aux familles de Fulbert Sambou et de Didier Badji, qu’il soit moral et financier, tout en éclaircissant la lanterne de l’opinion nationale et internationale sur les circonstances qui entourent la disparition de ces vaillants militaires et dignes fils de Niomoune et des Iles Bliss-Cassa », ajoute la communauté dans le texte.