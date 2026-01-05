Affaire des enseignants-chercheurs recrutés en Guinée: Ce que compte faire le ministère de l’enseignement supérieur

Les enseignants-chercheurs recrutés par la Guinée alors qu’ils sont en service dans les universités sénégalaises devront choisir entre les deux pays. «Ceux qui ont choisi de monnayer leur aptitude ailleurs tout en restant sous contrat avec l’État du Sénégal devront choisir. Soit de rester à servir leur pays ou d’aller voir ailleurs, mais on n’acceptera que des enseignants du supérieur recrutés par l’État du Sénégal travaillent parallèlement dans un autre pays, fut-il un état voisin», tranche une source de L’Observateur établie au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).

Cette dernière de marteler : «Ils sont libres de choisir, mais tout enseignant identifié devra présenter un acte de cessation avant de poursuivre son engagement avec le Sénégal. Nous allons exiger la cessation du contrat avec la Guinée s’ils veulent continuer à rester dans nos universités.»

L’Observateur informe que le ministre de tutelle, Daouda Ngom, a demandé aux recteurs des universités publiques de lui faire, «dans les meilleurs délais», le point de la situation contractuelle des concernés avec l’État du Sénégal.