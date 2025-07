Affaire des affrontements lors de la Tabaski 2024 à Médina Gounass : Les 13 prévenus libérés de l’assignation à résidence

Le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Kolda, Cheikh El Hadji Malick Sy Mbaye, a ordonné la levée de l’assignation à résidence sous surveillance électronique des treize prévenus impliqués dans les violents affrontements survenus à Médina Gounass les 17 et 18 juin 2024, lors de la fête de Tabaski.

Placés sous bracelet électronique depuis le 28 janvier 2025 pour une période de six mois non renouvelable, les mis en cause voyaient ainsi leur liberté étroitement encadrée, leur présence étant continuellement géolocalisée au sein de la cité religieuse. Cette mesure visait à contenir toute résurgence de tensions et à préserver l’ordre public dans cette localité marquée par de profondes divisions communautaires après les événements tragiques.

La mainlevée de cette mesure s’apparente à une liberté provisoire. Les 13 prévenus restent néanmoins justiciables et à la disposition des autorités judiciaires. Leur dossier est toujours en instruction et n’a pas encore été vidé. Ils sont poursuivis pour des faits graves, à savoir : association de malfaiteurs, incendies volontaires de lieux d’habitation, tentative de meurtre, participation à une manifestation armée, détention illégale d’armes, entre autres chefs d’accusation.

Pour rappel, les affrontements de Médina Gounass, survenus en pleine célébration de la Tabaski, avaient causé la mort d’un homme, D. S., âgé de 40 ans, et fait 82 blessés, plongeant la ville dans une vive émotion et une instabilité sécuritaire préoccupante. La violence avait éclaté sur fond de rivalités internes entre groupes religieux et communautaires.

À ce jour, un seul individu demeure en détention. Il s’agit du présumé meurtrier, identifié sous les initiales O. K., arrêté le 26 juin 2024 par la gendarmerie, puis déféré au parquet de Kolda. Il est accusé d’avoir abattu D. S. à l’aide d’une arme de guerre de type Kalachnikov.