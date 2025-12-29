Affaire Aziz Dabala : Coumba Gawlo Seck porte plainte contre…

Maître Djiby Diallo, avocat à la Cour, a adressé une correspondance officielle au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Dakar dans l’affaire Coumba Gawlo Seck.

Agissant au nom de Madame Coumba Gawlo Seck, l’avocat déclare que depuis quelques jours, des informations sordides circulent sur les réseaux sociaux par des moyens de diffusion publiques. Ces allégations, totalement dépourvues de fondement, tentent d’associer le nom de sa cliente au meurtre de feu Aziz Dabala.

Ces mensonges ternissent, dit-il, l’image de Madame Seck, qui est ambassadrice d’au moins neuf organisations internationales et qui a bâti sa carrière et sa renommée par l’éthique et la rigueur dans son travail. Selon Maître Diallo, ces accusations lui causent un préjudice incommensurable.

L’avocat indique qu’une patrouille sur les réseaux sociaux par la Division Spéciale de Cybersécurité permettra d’identifier les coupables afin de les traduire devant les juridictions compétentes.

Des poursuites déjà en cours à Barcelone

Maître Diallo précise que des poursuites sont déjà en cours à Barcelone contre le sieur El Hadji Malick Diop dit Choco, influenceur sénégalais résidant en Espagne. Les graves accusations de ce dernier ont été reprises et diffusées par beaucoup de sites, ce qui a entraîné la réaction inquiétante des organismes dont la requérante est l’ambassadrice.

Selon l’avocat, la poursuite de ces voies de fait risque d’entraîner un préjudice irréparable. C’est pourquoi il prie le Procureur de bien vouloir donner suite à la présente requête afin de faire cesser immédiatement ces affabulations graves subies par sa cliente.

Selon des sources de Seneweb, la plainte, datée du 29 décembre 2025 , a été enregistrée au parquet de Dakar sous le numéro 24274.