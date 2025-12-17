Affaire ASER : Thierno Alassane Sall passe à la vitesse supérieure et menace de….

L’affaire ASER, continue d’alimenter le débat politico-judiciaire au Sénégal. Alors que les procédures se multiplient sur le plan national, Thierno Alassane Sall annonce envisager le dépôt d’une plainte en Espagne, estimant que « la lumière peine à être faite sur l’utilisation de financements impliquant des partenaires étrangers ».

Au cœur du dossier, des marchés liés à des programmes financés par des bailleurs espagnols, impliquant l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) et des projets connexes touchant au secteur de l’artisanat. Malgré des décisions administratives et judiciaires successives, les interrogations demeurent sur la traçabilité des fonds, la régularité des procédures de passation des marchés et la responsabilité des différentes parties prenantes.

Pour Thierno Alassane Sall, « cette situation illustre un malaise judiciaire profond, marqué par des décisions contradictoires et des procédures dont l’effet concret reste limité sur le terrain ». En effet, « la Cour suprême s’est prononcée sur certains aspects de la procédure, mais les projets concernés restent à l’arrêt. Les bailleurs espagnols, invoquant l’absence de clarification sur l’utilisation des fonds, refusent tout décaissement tant que les zones d’ombre ne sont pas levées » selon lui face à la presse.

Ceci, poursuit-il, a fait que « des programmes gelés depuis plus d’un an, au détriment des populations bénéficiaires et des acteurs de l’artisanat local ». « Quelle que soit la décision rendue, elle restera sans effet tant que les partenaires n’auront pas la certitude que les fonds ont été utilisés conformément aux engagements », soutient l’ancien ministre.

Le choix d’un recours à l’international

Face à ce qu’il considère comme une impasse nationale, Thierno Alassane Sall n’exclut plus un recours devant la justice espagnole. Une démarche qui, selon lui, vise à garantir l’indépendance des investigations, mais aussi à rassurer les bailleurs et à rétablir la crédibilité des institutions sénégalaises.