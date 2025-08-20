Affaire Arcelor Mittal : Birima Mangara attendu prochainement dans le bureau du doyen des juges

L’ancien ministre du Budget, Birima Mangara, a été convoqué dans le cadre de l’instruction ouverte autour du scandale Arcelor Mittal, un dossier qui continue de défrayer la chronique.

Selon le quotidien Liberation, l’ancien membre du gouvernement figure sur la liste des personnalités appelées à s’expliquer devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Dakar.

Au cœur de cette affaire, les 150 millions de dollars versés par le géant sidérurgique Arcelor Mittal dans des sous-comptes Carpa de l’avocat français Me François Meyer, logés à la BNP Paribas. Ces fonds, censés solder un différend entre l’État du Sénégal et la multinationale, suscitent de nombreuses interrogations quant à leur utilisation et aux décisions prises à l’époque.