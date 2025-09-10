Affaire ANASER : Ousmane Ndoye, président de l’ANPAV convoqué

Ousmane Ndoye, président de l’Association nationale des personnes accidentées vivant avec un handicap (ANPAV), a été convoqué ce jeudi à 11 heures à la Division spéciale de cybersécurité.

Selon Exclusif.net, l’intéressé a confirmé l’information et l’origine de la plainte serait liée à sa récente intervention sur Rewmi FM. Dans le cadre de ses actions habituelles d’alerte auprès des autorités, Ousmane Ndoye a dénoncé, à l’antenne de cette radio, la gestion de l’Agence nationale de la sécurité routière (ANASER), organisme public chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité routière.

Lors de son intervention, M. Ndoye, lui-même accidenté et aujourd’hui à mobilité réduite, a critiqué ce qu’il a qualifié de gestion « solitaire » du nouveau directeur de l’ANASER, Atoumane Sy. Selon lui, ce dernier « n’a ni les diplômes ni l’expérience dans ce secteur » et « s’entoure de personnes qui ne maîtrisent pas les enjeux de la sécurité routière ».

Pour rappel, Ousmane Ndoye fut un proche et conseiller du président Abdoulaye Wade. C’est d’ailleurs lors d’une mission officielle en 2007 qu’il a eu l’accident l’ayant contraint à se déplacer en fauteuil roulant. Très connu des médias sénégalais et internationaux, il a fait de la lutte contre les accidents de la route une priorité, afin d’épargner à d’autres la situation difficile qu’il vit depuis son drame.

Ironie du sort, il a même participé en 2012, avec la Banque mondiale, à la réflexion ayant conduit à la création de l’ANASER, officiellement instituée par le décret n° 2021-1507 du 16 novembre 2021.

Pour l’heure, une forte mobilisation est en cours pour accompagner Ousmane Ndoye lors de sa convocation à la police. Certains handicapés et autres citoyens estiment que cette démarche est injustifiée.

Selon eux, « le président Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont déjà entendu des critiques encore plus virulentes, mais n’ont jamais usé de leur pouvoir pour traduire des citoyens en justice ». Ces personnes jugent que cette convocation n’apporte aucune solution aux problèmes soulevés.