Affaire Amadou Sall-Wally Seck : le fils de l’ex-Premier ministre Amadou Ba arrêté

L’affaire impliquant la SCI CTS, dans laquelle le nom du chanteur Wally Seck a été cité, connaît un nouveau rebondissement. Selon le quotidien Libération, le Pool judiciaire financière (PJF) a procédé à de nouvelles arrestations dans le cadre du dossier ouvert par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

D’après le journal, après l’interpellation du gérant des établissements Saliou Sylla, deux autres personnes ont été arrêtées : Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Ba, ainsi que son chauffeur Cheikh Tidiane Seck. Ce dernier avait été désigné sur un document officiel comme « gérant » de la SCI, montée avec le fils de l’ancien président, et soupçonnée d’avoir reçu d’importants virements financiers.

Toujours selon Libération, le dépositaire du compte de la SCI et de la société STS SARL est également visé par l’enquête de la CENTIF pour des mouvements de fonds jugés suspects. Des fuites bancaires remontant à plusieurs mois auraient alimenté les soupçons des enquêteurs.