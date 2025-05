Affaire Amadou Sall : Wally ballago Seck et le fils d’Amadou Ba dans le viseur du parquet

L’enquête autour du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), qui a conduit à l’incarcération de Farba Ngom et Tahirou Sarr, est loin d’avoir révélé tous ses secrets. Le rapport complémentaire récemment bouclé par la Centif pourrait ébranler d’autres personnalités de premier plan. Parmi elles, le chanteur Waly Ballago Seck et Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Ba, sont désormais dans le viseur de la justice.

Tout part d’un rapport complémentaire élaboré par la Centif en lien avec l’affaire Farba Ngom, centré sur des soupçons de blanchiment de capitaux. Ce nouveau document vient étoffer celui du 20 décembre 2024. Selon des sources judiciaires, c’est grâce à ce second rapport que les enquêteurs ont pu percer les mécanismes de dissimulation financière mis en œuvre, identifier les circuits de blanchiment ainsi que la cartographie des flux financiers suspects.

Mais surtout, le document a permis d’identifier de nouveaux acteurs impliqués dans le système. En tête de liste : Amadou Sall, fils de l’ancien président de la République. Il serait au cœur d’un dispositif financier complexe et structuré, dans lequel plusieurs membres de son entourage familial et professionnel seraient également impliqués.

Parmi les nouveaux noms cités figure Saliou Sylla, fondateur de l’entreprise ETS Saliou Sylla. Il aurait effectué des retraits de chèques totalisant 5,5 milliards de francs CFA depuis les comptes de la société Wodrose Investment LTD, sans justification économique valable.

Autre nom éclatant dans ce dossier : Ibrahima Ba, fils d’Amadou Ba. Il est soupçonné d’avoir participé à des transactions via des sociétés écran et des prête-noms, dont Cheikh Tidiane Seck, chauffeur d’Amadou Ba et gérant de la SCI CTS. Selon le rapport, Ibrahima Ba détiendrait 30 % des parts de cette société immobilière, créée avec Amadou Sall, financée en partie grâce à la vente en 2022 d’un terrain situé à Ouakam.

Le rapport cite également l’ancien ministre Samuel Ameth Sarr, impliqué dans des transferts de fonds suspects, dont un chèque de 200 millions de francs. D’autres personnalités comme Babacar Niang, gestionnaire principal des comptes de la SCI et de STS SARL, Mahamadane Sarr, partenaire d’affaires d’Amadou Sall, ou encore Mamadou Sy, sont également pointées du doigt pour des opérations financières troubles.

Le chanteur Waly Ibrahima Wade Seck, connu sous le nom de Waly Seck, figure lui aussi sur cette liste. Il est soupçonné d’avoir bénéficié de transferts de fonds d’origine douteuse, tout comme Mamadou Sy.

Le rapport complémentaire établit également des liens financiers entre Farba Ngom et Amadou Sall, notamment à travers une société d’élevage fondée en 2020 par les enfants de l’ancien président Macky Sall. Il confirme par ailleurs les soupçons initiaux concernant Tahirou Sarr, notamment la rapidité de mobilisation des fonds, l’ampleur des transferts à l’étranger, et l’absence de justification économique claire.

Au vu de ces nouvelles révélations, il n’est pas exclu que le parquet financier décide d’ouvrir des poursuites contre les personnes citées pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Les prochains jours s’annoncent décisifs dans cette affaire tentaculaire aux ramifications politiques, économiques et sociales

Nettali.com