Affaire Amadou Sall: Liberté provisoire accordée à…

Inculpé dans le cadre de l’affaire dite Amadou Sall, l’opérateur économique Saliou Sylla a bénéficié d’une mise en liberté provisoire, accordée ce mercredi.

Selon des informations rapportées par Seneweb, cette décision intervient à la suite d’une requête introduite par son avocat, Maître Arona Bass, laquelle a été acceptée par le juge d’instruction du Pool judiciaire financier.

Pour rappel, Saliou Sylla est poursuivi pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux dans le dossier relatif à des fonds estimés à 5,5 milliards de francs CFA, une affaire dans laquelle est également cité Amadou Sall, fils de l’ancien président de la République, Macky Sall.

L’instruction se poursuit afin de faire toute la lumière sur les faits reprochés aux différentes parties impliquées.