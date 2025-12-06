Affaire AEE Power: Découvrez la réponse du ministre Birame Soulèye Diop à TAS

Interpellé sur le dossier AEE Power, le ministre de l’Énergie, Birame Soulèye Diop, a refusé d’entrer dans la polémique, lors de l’examen du budget 2026 de son ministère.

« Je ne voudrais pas répondre, parce que le dossier est pendant en justice. Je fais confiance à la justice », a-t-il déclaré devant les députés.

S’adressant indirectement à Thierno Alassane Sall, qui affirme avoir déjà déposé plainte dans cette affaire, le ministre a invité à la prudence et au respect des procédures.

« Si vous êtes dans la même situation que moi, laissons le temps faire son cours. Il n’est plus besoin d’en parler dans les réseaux et dans les grand-places à longueur de journée », dit-il.

Birame Soulèye Diop assure que la justice tranchera et que « tout sera clair » une fois l’enquête arrivée à son terme.