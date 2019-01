L’affaire dite du ‘’scandale des 94 milliards’’ continue de défrayer la chronique. Le Forum civil interpelle le procureur de la République en lui demandant de s’autosaisir pour éclairer la lanterne des Sénégalais.

« Je ne peux pas comprendre qu’un justiciable puisse désigner un agent de l’Etat d’avoir détourné plus de 94 milliards jusqu’à saisir le procureur de la République. Et, aujourd’hui, on veut déplacer le débat entre deux autres justiciables », s’est désolé Birahim Seck, coordonnateur de la section sénégalaise de Transparency International, ce jeudi. A cet effet, il a appelé à se battre pour que le droit soit mis en œuvre. Car, détaille-t-il, «on est en face d’une déréglementation du droit. Le Forum civil interpelle directement le procureur de la République. Il lui appartient, s’il n’est pas instrumentalisé bien sûr, d’éclairer les Sénégalais sur la question de ces 94 milliards ».

Le coordonnateur du Forum civil a fustigé, par ailleurs, le fait que la société Tullo Oil soit citée dans cette affaire. Pare que, rappelle-t-il, «depuis 2013, le Forum civil demande la reclassification du rapport de l’Inspection générale d’Etat (Ige) sur l’attribution des blocs de Kayar et de Saint-Louis ». « L’entreprise qui est à l’origine de ce rapport, c’est bien Tullo Oil, qui avait commencé la prospection et des responsables de Petrosen avaient demandé à l’entreprise 3 millions de dollar par bloc. C’est entre-temps, que l’Etat du Sénégal a attribué illégalement ces deux blocs à Petrotim Limited », a-t-il affirmé.

M. Seck est d’avis « qu’il suffit tout simplement que le président de la République lève le coude pour que les Sénégalais connaissent la vérité sur le pétrole et le gaz. C’est ça le vrai débat ».

Avec Seneweb