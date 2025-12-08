Affaire des 64 milliards : Thierno Ba bloqué à l’AIBD puis convoqué à la DIC

L’homme d’affaires Thierno Ba a vécu un week-end mouvementé à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Selon le quotidien Libération, il devait embarquer samedi soir lorsqu’il a été brusquement retenu lors des formalités de voyage, suite à une interdiction de sortie du territoire émise par le parquet financier.

D’après les informations de Libération, cette mesure serait liée à un dossier transmis par la CENTIF, portant sur un marché colossal de 64 milliards de FCFA attribué à l’homme d’affaires sous l’ancien régime. Une somme qui soulève bien des interrogations et déclenche, en coulisses, une enquête d’envergure.

Une nuit au commissariat, avant la DIC

Toujours selon Libération, après son interception, Thierno Ba a été conduit au commissariat spécial de l’aéroport, où il a passé la nuit. Le lendemain, dimanche, il a été transféré à la Division des Investigations Criminelles (DIC) pour la suite des procédures.

Cependant, malgré cette série d’interpellations, l’homme d’affaires a été libéré sous convocation. Une décision qui laisse penser que l’enquête est encore en phase préliminaire, mais suffisamment sérieuse pour justifier une restriction de déplacement.

Un marché de 64 milliards au centre de l’enquête

Le cœur du dossier, d’après Libération, se situe dans un marché public de 64 milliards de FCFA remporté sous l’ancien régime. La CENTIF, en charge de la lutte contre le blanchiment et les flux financiers suspects, aurait relevé des éléments justifiant l’ouverture d’investigations approfondies. Pour l’instant, aucune autre information officielle n’a filtré sur la nature du marché, les procédures mises en cause ou les éventuelles implications pénales.