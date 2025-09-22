Affaire des 5,5 Milliards / 200 Millions, Deux Bolides et un Réseau Explosif : Samuel Sarr au Cœur du Dossier Amadou Macky Sall

L’ancien ministre de l’Énergie, Samuel Sarr, a été entendu par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre d’une affaire portant sur l’acquisition de véhicules de luxe. Selon les informations rapportées par L’Observateur (L’Obs), l’audition s’est déroulée à domicile, un fait inhabituel qui suscite l’intérêt.

Au cœur de l’enquête figurent deux voitures haut de gamme : un Land Rover Urban D300 Defender 110 HSE et une Mercedes-Benz S500. Ces véhicules, estimés à 200 millions de francs CFA, ont été achetés auprès du fils de l’ancien président de la République.

Samuel Sarr a tenu à préciser que cette transaction n’avait « aucun lien avec une quelconque relation d’affaires ». Il a également déclaré avoir déjà revendu l’un des véhicules. Les éléments de l’enquête portent sur les modalités de l’opération : marchandage, factures, cartes grises et paiement par chèque.