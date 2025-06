Affaire des 33 millions à Ziguinchor : “Les faits me donnent raison”, déclare Amadou Tom Mbodji

Dans un message publié sur sa page Facebook, Amadou Tom Mbodji, militant de Pastef et président de l’Organisation nationale d’assistance juridique et judiciaire (ONAJJ), est revenu sur l’affaire de détournement présumé à la mairie de Ziguinchor, dans laquelle la Section de Recherches de la Gendarmerie a récemment procédé aux premières interpellations.

Dans ce texte qualifié de mise au point, Amadou Tom Mbodji rappelle avoir été l’un des premiers à alerter publiquement sur le scandale : « Le 2 mai 2025, j’ai publié sur ma page Facebook une alerte citoyenne concernant un présumé détournement de fonds publics à la mairie de Ziguinchor, évalué à 27 millions de FCFA. »

Suite à cette sortie, il affirme avoir été l’objet d’une campagne de discrédit orchestrée par la mairie : « La cellule de communication de la mairie a réagi par un communiqué officiel visant à me discréditer publiquement, me taxant de menteur, de frustré, voire de maître-chanteur. »

Il évoque également des sanctions à son encontre, qu’il qualifie d’arbitraires : « J’ai été affecté à la voirie à titre disciplinaire, puis injustement licencié par résiliation de mon contrat à durée déterminée. »

Aujourd’hui, alors que l’enquête judiciaire a fait évoluer le montant du détournement présumé de 27 à 33 millions de FCFA, Mbodji estime que les faits confirment son alerte initiale : « Aujourd’hui, les faits me donnent raison. »

Face aux critiques et attaques personnelles, il précise que sa démarche était désintéressée et motivée par un souci de transparence : « Je tiens à rappeler que ma démarche a toujours été guidée par une seule volonté : défendre les intérêts de la commune, lutter contre la mauvaise gouvernance, le détournement de deniers publics et la corruption. »

Il affirme n’avoir jamais voulu nuire au maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, ni à l’institution municipale : « Je n’ai jamais eu pour objectif de nuire au maire Djibril Sonko ni de ternir l’image de la mairie de Ziguinchor. J’ai agi en tant que citoyen responsable, fidèle à mes convictions et à mes engagements. »

Enfin, Amadou Tom Mbodji conclut en appelant à la transparence et à l’établissement des responsabilités : « Je reste attentif à l’évolution de cette affaire et espère que toute la lumière sera faite, que les responsabilités seront établies, et que justice sera rendue dans l’intérêt de la transparence et du respect des deniers publics. »

Selon les informations transmises à exclusif.net, l’affaire suit son cours, sous la conduite des autorités judiciaires et de la Section de Recherches de la Gendarmerie.