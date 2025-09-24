Affaire des 21 milliards : Madiambal Diagne intercepté à l’aéroport par la PAF

Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne, ainsi que la société Ellipse, sont au cœur d’une information judiciaire ouverte par le troisième cabinet du juge financier, selon le quotidien Libération.

Le dossier, qui porterait sur un montant estimé à plus de 21 milliards de francs CFA, a conduit à une mesure de blocage visant M. Diagne. Le directeur général d’Avenir Communication aurait en effet été intercepté hier à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il s’apprêtait à se rendre à Paris.

Interrogé par Libération après cet incident, Madiambal Diagne a déclaré :

« Je n’ai aucun commentaire à faire ».