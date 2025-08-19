Affaire des 100 millions : Farba Ngom dément les accusations de tentative de corruption visant Me Cire Clédor Ly

Le député maire des Aganams, Mouhamadou Ngom, dit Farba Ngom actuellement détenu à Rebeuss, rejette catégoriquement les rumeurs selon lesquelles il aurait tenté de soudoyer Me Cire Clédor Ly avec 100 millions F CFA pour qu’il rejoigne sa défense. Dans un communiqué publié le 17 août 2025, son collectif d’avocats qualifie ces accusations de « grotesques » et de « totalement fausses », dénonçant une nouvelle tentative de nuire à l’image de leur client.

Le texte précise que Farba Ngom n’a jamais eu de contact avec Me Cire Clédor Ly et ne connaît ni l’adresse, ni les coordonnées de son cabinet.

Pour rappel, l’ancien député a été placé sous mandat de dépôt le 27 février 2025 dans une affaire d’escroquerie et de blanchiment de capitaux estimés à 31 milliards F CFA.

Le document souligne par ailleurs que, Farba Ngom salue le travail de ses avocats « pour leur engagement et leur professionnalisme ».