Aéroport de Marseille : Le défenseur de l’OM, Nayef Aguerd, agressé

Nayef Aguerd agressé. Ce lundi le défenseur marocain de l’OM a été victime d’une agression à l’aéroport de Marignane, a appris BFM Marseille-Provence de source policière. Le Marseillais était au salon VIP et attendait son vol pour le Maroc afin de rejoindre sa sélection en cette période de trêve internationale lorsqu’un individu s’est présenté devant lui pour demander son numéro de téléphone ainsi qu’un selfie. Cet individu, qui semblait déséquilibré, a alors haussé le ton.

Aguerd n’a pas déposé plainte pour le moment

Quelques secondes plus tard, il a fini par tenter de gifler le défenseur de l’OM avant de s’enfuir car le service de sécurité du salon est intervenu rapidement. L’agresseur a été rattrapé par les forces de l’ordre. Il a subi une audition à la suite de son interpellation. Nayef Aguerd, de son côté, pressé de rejoindre les Lions de l’Atlas, n’a pas eu le temps de déposer plainte. Agé de 29 ans, Nayef Aguerd est arrivé à l’OM cet été en provenance de West Ham. Il a été l’auteur de débuts convaincants avec l’équipe de Roberto De Zerbi (sept matchs – un but).